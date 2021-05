Kobe Bryant: Witwe ehrt Tochter Gianna mit Modekollektion für guten Zweck

Gianna Bryant hätte am 1. Mai ihren 15. Geburtstag gefeiert.

"Heute hat mein Baby Geburtstag", schrieb Vanessa Bryant bei Instagram. Dort erklärte sie auch, was sie zu der Geste für ihre Tochter bewegt habe: "Als ich darüber nachdachte, wie ich Giannas Geburtstag am besten mit allen feiern kann, die sie liebten, wusste ich, dass es eine Kombination sein musste, die ihre helle und lustige Persönlichkeit mit ihrem Sinn für Zweck und Leidenschaft teilt, die dazu beitragen würde, einen Unterschied in dieser Welt zu bewirken."