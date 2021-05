Rollstuhlbasketball: Lahn-Dill erneut Champions-League-Sieger

Der hessische Rekordtitelträger gewann das erste rein deutsche Endspiel in der 46-jährigen Geschichte des Champions Cups mit 71:67 (32:26) gegen die Thüringen Bulls. Der Sieger im höchsten europäischen Wettbewerb wurde wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr im Rahmen eines Final8 in Wetzlar ermittelt.