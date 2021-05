Fan-Wut bei Manchester United nach Super League, wohin kann sie führen?

In Manchester entlädt sich am Sonntag die komplette Fan-Wut, die zu einer Spielabsage führt. Doch woher kommt sie und wie kann das Problem gelöst werden?

Es war ein bizarres Bild im Old Trafford: Fans im Stadion sind während der Corona-Pandemie schon seltsam genug, aber dann auch noch Fans auf dem heiligen Rasen des Theatre of Dreams?

Vor dem Spiel zwischen Manchester United und dem FC Liverpool hatten sich "Fans" von Manchester United Zugang zum Stadion der Red Devils verschafft. Auch vor dem Old Trafford kam es zu Protesten, die in Randale kippten und zur Spielabsage führten.

Flaschen wurden auf Polizisten geworfen, TV-Journalisten wurden mit Pyroraketen beschossen. Durch die Bilder, die schnell in unterschiedlichen Social-Media-Kanälen kursierten, wurden Fußball-Fans weltweit daran erinnert, das England nicht nur als Mutterland des Fußballs gilt, sondern auch als Mutterland der Hooligans bezeichnet wird.

Manche der Chaoten suchten offen die Konfrontation mit der Polizei und manche drangen eben auch in den Innenraum ein.

Nun ist ein Platzsturm auch in Deutschland ein durchaus bedenkliches Szenario. Im Mutterland des Fußballs hat ein solcher aber eine noch ganz andere Note. Der Rasen ist in England heilig und der Platzsturm von Chaoten in Manchester ist daher eine klare Grenzüberschreitung und ein deutliches Signal.