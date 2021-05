NBA: Lakers ohne Schröder mit dritter Niederlage in Folge

Noch nicht wieder in Form: LeBron James © AFP/GETTY IMAGES/SID/KEVORK DJANSEZIAN

Die Los Angeles Lakers haben ohne Nationalspieler Dennis Schröder in der NBA die dritte Niederlage in Serie kassiert.

Los Angeles (SID) - Die Los Angeles Lakers haben ohne Nationalspieler Dennis Schröder in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA die dritte Niederlage in Serie kassiert. Der Meister unterlag den Toronto Raptors mit 114:121 und musste erneut einen Rückschlag im Kampf um die Play-offs hinnehmen. Schröder war vor der Partie in das Corona-Protokoll der Liga aufgenommen worden.