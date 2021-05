Zwei verletzte Polizisten bei Fan-Protesten in Manchester

Hunderte Fans gelangten in den Innenraum des Stadions © AFP/SID/OLI SCARFF

Bei den Fan-Protesten in und rund um das Stadion Old Trafford des englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United am Sonntag sind nach Polizeiangaben zwei Polizisten verletzt worden. Einer der beiden wurde mit einer Flasche attackiert und musste mit einer Gesichtsverletzung im Krankenhaus behandelt werden.