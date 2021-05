Rummenigge: Bayern-Frauen sollen "Erfolgsgeschichte weiterschreiben"

Griff in die Trickkiste: Chelsea lässt Bayerns Finaltraum platzen

Ihre Enttäuschung über das verpasste Champions-League-Finale müssen die Fußballerinnen von Bayern München schnell abschütteln. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge richtete daher mit Blick auf die letzte Titelchance der Saison aufmunternde Worte an das Team von Trainer Jens Scheuer.

Hainer: Frauen-Team "wichtiges Aushängeschild"

Gleich am Sonntag (13.00 Uhr) sollte im Showdown um die Schale am besten ein Sieg her.