FC Bayern München: Thomas Müller gibt Kickbase-Tipps

Vor einigen Monaten entschuldigte sich der Mittelfeldspieler des FC Bayern München bei Max Kruse, weil er ihn nicht aufgestellt hatte. Der Online-Fußballmanager bewertet die Bundesliga-Profis nach ihrer Leistung an den einzelnen Spieltagen und verteilt dementsprechend Punkte. Jeder User kann elf Spieler aufstellen und so Punkte sammeln. ( Service: Ergebnisse der Bundesliga )

In seinem aktuellen Newsletter gibt Müller seiner Fangemeinde Tipps, wie man in Kickbase erfolgreicher wird. "Ein persönlicher Tipp für alle, die auch gerne spielen: Gerade zu Saisonbeginn sehr variabel auf die Situationen reagieren und lieber den einen oder anderen Transfer mehr machen. Und nicht um jeden Preis an einer Mannschaft oder an einem Spieler festhalten", lautete beispielsweise ein Ratschlag des Triple-Siegers.