Formel 1: Sebastian Vettel enttäuscht bei Portugal-GP und wird kritisiert

Hamilton Sieg in Portugal - Vettel-Flaute geht weiter

Auch im Avd Motor & Sport Magazin auf SPORT1 wurde die Leistung des 33 Jahre alten Aston-Martin-Piloten analysiert. "Wenn man in ein neues Team und Auto kommt, muss man sich einschießen und das Vertrauen finden. Dann kommt noch der Wechsel vom Ferrari- zum Mercedes-Motor hinzu", stärkte Maximilian Götz Vettel den Rücken.

"Da hat natürlich der Teamkollege, der schon ein Jahr da ist und sein gewohntes Umfeld hat, eine ganz andere Basis. Der muss sich mit weniger Hausaufgaben drumherum beschäftigen wie einer, der neu ins Team kommt. Sebastian hat gezeigt, dass er auch besser sein kann als Stroll. Stroll darf man nicht unterschätzen", so der ADAC GT Masters Champion von 2012 weiter.

Vettel "schon immer ein bisschen wehleidiger"

Allerdings übte der DTM-Pilot auch Kritik am Deutschen.

"Sebastian war immer darauf bedacht, dass das Team ein Auto für ihn baut. Aber am Ende muss sich der Fahrer auch immer ein bisschen auf das Auto einstellen. Er kam jetzt zu dem Team. Alles ist neu. Der Teamkollege hat im letzten Jahr einen super Job gemacht. Den muss man erstmal schlagen."

Auch im Vergleich mit Fernando Alonso, der ebenfalls diese Saison bei Alpine im neuen Auto ran muss, in Portugal als Achter aber dennoch in die Punkte gefahren ist, bekam Vettel sein Fett weg.

"Der Sebastian war schon immer ein bisschen wehleidiger als Alonso. Der setzt sich rein und ist in jedem Auto schnell. Das ist dann auch immer etwas eine Charakterfrage und ein Fahrstil, den man als Rennfahrer in sich drin hat. Da muss sich der Sebastian erstmal adaptieren und das ist nicht so einfach", wurde Götz deutlich.