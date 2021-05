Fabio Blanco Gómez: Eintracht Frankfurt bei Talent in Pole Position

C. Michel, F. Plettenberg

Fabio Blanco Gómez will seinen am 30. Juni 2021 auslaufenden Vertrag beim FC Valencia nicht mehr verlängern. Der 17-Jährige läuft bei dem La-Liga-Klub in der U19 auf, einen Profieinsatz hat der dreifache spanische U16-Nationalspieler allerdings nicht zu verzeichnen.