Außenseiter Wolfsburg gewinnt erstes DEL-Finale

Außenseiter Grizzlys Wolfsburg greift nach dem Eishockey-Jubiläumstitel. Das Team von Ex-Bundestrainer Pat Cortina gewann das erste Play-off-Finale um die 100. deutsche Meisterschaft bei den Eisbären Berlin mit 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) nach Verlängerung. Mit einem weiteren Sieg am Mittwoch (19.30 Uhr/Sport1 und MagentaSport) in eigener Halle könnten die Niedersachsen bereits ihren ersten Titelgewinn in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) perfekt machen.