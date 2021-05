BVB: Hans-Joachim Watzke bei SPORT1 über Julian Nagelsmann und Mino Raiola

BVB im DFB-Pokalfinale gegen Leipzig

Watzke: "Ich denke heute noch nicht an das Finale. Wir müssen zunächst alles in die Waagschale werfen, um das Spiel am Samstag zu gewinnen und den fünften Platz in der Bundesliga zu verlassen. Das Spiel gegen Leipzig am Samstag ist unser erstes Endspiel! Wenn wir es gewinnen, werden wir auch im nächsten Jahr in der Champions League spielen, davon bin ich überzeugt." (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)