Eishockey-WM 2021: Söderholm bastelt an Kader - reicht es für Tim Stützle?

Welcher Stammspieler verzichtet auf die Eishockey-WM wegen Corona? Wer stößt aus der NHL noch dazu? Bundestrainer Toni Söderholm bastelt an seinem WM-Kader.

Der künftige NHL-Stürmer Peterka, eines der größten deutschen Talente, hat in seinen ersten beiden Länderspielen beste Werbung in eigener Sache gemacht. "JJ hat riesiges Offensivpotenzial, ist lernfähig und lernwillig", lobte Söderholm den Münchner, der schon in der nächsten Saison für die Buffalo Sabres spielen könnte.