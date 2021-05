DEL, Playoff-Finale: Grizzlys Wolfsburg besiegen Eisbären Berlin in Spiel 1

Der EHC Red Bull München (blau) und die Augsburger Panther lieferten sich zu Beginn ihrer diesjähriger Halbfinalserie einen epischen Krimi. Die Uhr schlug am Mittwochabend fast Mitternacht, als Mark Voakes nach 101:12 Minuten in der dritten Verlängerung zum Sieg für den Meister traf © Getty Images

Aber schon im dritten Aufeinandertreffen wiederholten die beiden Teams diesen Krimi. In Match drei mussten wieder drei Overtimes herhalten, bevor sich die Augsburger in einem intensiven Spiel zum Sieger küren konnte © Getty Images

PLATZ 10: Thomas Sabo Ice Tigers - Fischtown Pinguins Bremerhaven (8.3.2019): Nach 99:14 Minuten in der zweiten Verlängerung setzten sich die Pinguins in Spiel zwei der diesjährigen Pre-Playoffs durch, verloren dann aber Spiel drei und schieden aus © Imago

PLATZ 9: Eisbären Berlin - Adler Mannheim (19.3 2017): Durch das 4:3 in der dritten Verlängerung erzwangen die Eisbären ein entscheidendes siebtes Viertelfinalduell. Die Spieldauer betrug 100:28 Minuten © Getty Images

PLATZ 8: EHC Red Bull München - Augsburger Panther (3.4. 2019): In einer hartumkämpften Partie hat München das glücklichere Ende auf seiner Seite und gewann nach 101:12 Minuten mit 2:1 in der dritten Verlängerung © Getty Images

PLATZ 7: Straubing Tigers - Eisbären Berlin (3.3. 2017): Die Eisbären Berlin (blau) gewannen das Spiel in der dritten Verlängerung nach 103:17 Minuten mit 3:2 und zogen dadurch in das Viertelfinale ein © Imago

PLATZ 6: EHC Red Bull München - Augsburger Panther (7.4.2019): Bereits zum zweiten Mal in dieser Serie müssen beide Teams in die dritte Overteam. Nach der regulären Spielzeit stand es in einer ruppigen Partie 1:1. Nach 103:34 Minuten erlöste Brady Lamb die Augsburger Panther mit dem erlösenden 2:1 © Getty Images