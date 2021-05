Videoschalte mit Stöger: "Ein positives Gespräch"

Peter Stöger befindet sich zurzeit in Quarantäne © FIRO/FIRO/SID

Trainer Peter Stöger hat am Sonntag per Videoschalte mit der Geschäftsführung des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln über eine mögliche Rückkehr an den Rhein gesprochen. "Es war ein sehr konstruktives und positives Gespräch", sagte der Österreicher dem Express: "Wir haben uns über viele sportliche Dinge ausgetauscht. Es ging um den Kader für die nächste Saison und wie das Trainerteam aussehen könnte."