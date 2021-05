BVB: Mateu Morey meldet sich nach Horror-Verletzung zu Wort

Einen Tag nach dem 5:0-Sieg mit Borussia Dortmund über Holstein Kiel gab sich der junge Spanier in einem Twitter-Post schon wieder äußerst positiv: "Ich muss mich leider einer Operation unterziehen und werde hart arbeiten, um stärker zurückzukommen. Der Weg zur Genesung beginnt heute!"

Der 21-Jährige postete dazu ein Bild von sich mit erhobenen Daumen und einem Lächeln im Gesicht. Sein lädiertes rechtes Knie ist in einer dicken Schiene verpackt, an dem Sofa lehnen Krücken. Er sei am Boden zerstört, das Finale zu verpassen, werde aber als größter Fan dabei sein, ließ er noch wissen.