Brite Thomas gewinnt Tour de Romandie

Der britische Radprofi Geraint Thomas hat trotz eines ungewöhnlichen Sturzes am Samstag erstmals die Tour de Romandie gewonnen. Der Tour-de-France-Champion von 2018 eroberte im 16,19 km langen Einzelzeitfahren durch Freiburg in der Schweiz die Gesamtführung vom Kanadier Michael Woods. Der Profi vom Team Israel Start-up Nation (23:05 Minuten) verlor am Sonntag fast eine Minute auf Ineos-Star Thomas (22:11), verpasste in der Gesamtwertung als Fünfter sogar das Podest.