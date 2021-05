Bradl mit MotoGP-Wildcard Zwölfter: "Sehr, sehr gelitten"

Der frühere Motorrad-Weltmeister Stefan Bradl (Zahling) hat auch bei seinem dritten Saisonstart in der MotoGP die erhoffte Top-10-Platzierung verpasst

Der frühere Motorrad-Weltmeister Stefan Bradl (Zahling) hat auch bei seinem dritten Saisonstart in der MotoGP die erhoffte Top-10-Platzierung verpasst. Der Honda-Pilot, der beim Großen Preis von Spanien in Jerez dank einer Wildcard antreten durfte, wurde guter Zwölfter. Zum Auftakt hatte Bradl beim WM-Doppelpack in Katar die Plätze 11 und 14 geholt.