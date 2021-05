Drei Tokio-Quotenplätze für Wasserspringer: "Hochkarätige Leistungen"

Die deutschen Wasserspringer sind bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio wie schon in Rio in drei von vier Synchronwettbewerben dabei.

Die deutschen Wasserspringer sind bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) wie schon in Rio in drei von vier Synchronwettbewerben dabei. Bei der Qualifikation in der japanischen Olympiastadt holten Patrick Hausding/Lars Rüdiger (Berlin) am Sonntag als Zweite vom 3-m-Brett das bislang beste Ergebnis und sicherten den Quotenplatz.