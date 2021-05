FC Schalke 04 verpflichtet Simon Terodde vom Hamburger SV

Der FC Schalke verpflichtet einen Goalgetter für die Mission Wiederaufstieg. Simon Terodde schließt sich den Königsblauen in der zweiten Liga an.

Wie der Bundesliga-Absteiger am Sonntag bekannt gab, wurde der Torjäger Simon Terodde vom Hamburger SV geholt. In der nächsten Saison soll der Goalgetter die Königsblauen mit seinen Toren wieder nach oben führen.

Terodde war ablösefrei zu haben, sein Vertrag beim HSV lief aus. "Wir freuen uns sehr, dass uns die Verpflichtung von Simon Terodde gelungen ist", erklärt Peter Knäbel, Schalke-Vorstand Sport und Kommunikation in einer Pressemitteilung. "Simon wird unser Offensivspiel mit seinem Gespür für den torgefährlichen Raum und seiner Kaltschnäuzigkeit im Abschluss bereichern."

Terodde kenne die 2. Liga, habe über viele Jahre die richtige Mentalität und Einstellung nachgewiesen, "um dort erfolgreich zu sein. Das macht Simon zu einem zentralen Baustein unserer neuen Mannschaft." Tatsächlich netzt Terodde in Liga zwei wie kaum ein anderer. Auch in der laufenden Spielzeit traf er regelmäßig. 21 Tore und sechs Assists in 31 Spielen sprechen eine deutliche Sprache.