Struth über Nagelsmann-Ablöse: "Müssen uns daran gewöhnen"

Eine Weltrekord-Ablösesumme von 25 Millionen Euro wie für Trainer Julian Nagelsmann aufgrund des Wechsels in der kommenden Saison von RB Leipzig zu Rekordmeister Bayern München könnte möglicherweise in Zukunft zur Normalität im Profifußball zählen. "Julian Nagelsmann ist einer der besten Trainer, die wir in Europa haben. Die Summe erscheint hoch, da sie neu ist", betonte Nagelsmann-Berater Volker Struth im Doppelpass bei Sport1: "Es ist das erste Mal, dass eine Summe in dieser Dimension für einen Trainer bezahlt wird. Ich denke, dass wir uns daran gewöhnen müssen."