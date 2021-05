Bundesliga heute: FSV Mainz - Hertha BSC live im TV, Stream, Ticker

Hertha BSC hatte am Freitag nach 14-tägiger Quarantäne wieder das Mannschaftstraining aufgenommen. Während der Isolation sind die Berliner auf Rang 17 abgerutscht. Es herrsche dennoch "nicht so ein krasser Druck", sagte Dardai, der Hertha im Saisonfinale vor "machbaren Aufgaben" sieht. Hertha muss sechs Spiele in 19 Tagen bewältigen. ( Bundesliga: Die Tabelle )

Nach Quarantäne: Das ist der Hertha-Plan gegen Mainz

In Mainz gehe zunächst darum, "ohne Spielpraxis eine gute erste Halbzeit spielen", sagte Dardai. Ein "Endspiel" im Kampf um den Klassenerhalt sei das Duell mit den zuletzt starken Rheinhessen aber nicht. Sportdirektor Arne Friedrich sieht in der coronabedingten Zwangspause für die Berliner auch einen Vorteil. "Wir sind eine gewisse Unbekannte für Mainz. Niemand kann uns so richtig einschätzen", sagte Friedrich: "Es ist selbst für uns schwierig einzuschätzen, was passieren wird."