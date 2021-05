Dresden zurück an der Spitze: "Mannschaft hat alles rausgehauen"

Dynamo Dresden schwor sich nach dem Sprung an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga nochmal ein. Die gesamte Mannschaft lauschte den Worten ihres Trainers Alexander Schmidt unmittelbar nach dem 2:0 (1:0)-Sieg beim KFC Uerdingen in Lotte, der nur eine Zwischenstation bei der Rückkehr in die 2. Bundesliga darstellen soll.

Dennoch dürfte die Quarantäne in der entscheidenden Saisonphase Erinnerungen an die vergangene Zweitliga-Saison geweckt haben. Damals stieg Dresden nach einer Team-Isolation und neun Partien in vier Wochen zum Saisonabschluss in die 3. Liga ab.