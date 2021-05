Fußball-EM: ZDF steuert Übertragung zentral aus Mainz

Per Mertesacker gehört zum Expertentem im ZDF © FIRO/FIRO/SID

Das ZDF wird die Berichterstattung rund um die Fußball-EM im Sommer zentral aus Mainz steuern. Das betrifft sowohl die Studiopräsentation als auch Regie, Technik und Postproduktion, teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Sonntag mit. In welchem Umfang Reporter bei den elf Arenen in Europa vor Ort sein werden, entscheidet das ZDF je nach Entwicklung der Pandemie.