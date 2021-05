Badminton-EM: Lamsfuß vor Finale positiv auf Corona getestet

Mark Lamsfuß (Wipperfürth) ist am Sonntagmorgen vor dem Finale im Herrendoppel bei der Badminton-EM in Kiew positiv auf Corona getestet geworden.

Quarantäne statt Finale: Mark Lamsfuß (Wipperfürth) ist am Sonntagmorgen vor dem Endspiel im Herrendoppel bei der Badminton-EM in Kiew wie auch der Olympiadritte Viktor Axelsen aus Dänemark und ein Schiedsrichter positiv auf Corona getestet geworden. Lamsfuß konnte damit nicht am Nachmittag gemeinsam mit Marvin Seidel (Bischmisheim) zum Duell um Gold mit den Russen Wladimir Iwanow/Iwan Sosonow antreten.