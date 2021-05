DEL: München verpflichtet US-Amerikaner Ortega

Der dreimalige Meister sicherte sich die Dienste des US-Amerikaners Austin Ortega vom österreichischen Schwesterklub Red Bull Salzburg. Das teilten die Münchner am Sonntag mit. Über die Vertragslaufzeit des 27 Jahre alten Flügelstürmers machte der EHC keine Angabe.

"Ich kenne die DEL und weiß, was mich dort erwartet. Es ist eine Ehre für mich, mit München in diese Liga zurückzukehren", sagte Ortega in der Vereinsmitteilung.