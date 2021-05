Fitschen hat Krebs-Erkrankung überstanden: "Ergebnisse waren gut"

Die frühere Nationalspielerin Doris Fitschen hat ihre Krebs-Erkrankung weitgehend überstanden und befindet sich auf dem Weg der Besserung. "Ich hatte insgesamt neun Sitzungen bei der Chemotherapie und musste mich danach natürlich erst mal erholen. Mir ging es aber relativ schnell wieder besser danach. Und die Ergebnisse waren auch gut", sagte die 52-Jährige der Bild am Sonntag.

Sie sei weiterhin in der Reha. "Den betrofenen Arm, in den mir die Edoprothese eingesetzt wurde, kann ich noch nicht komplett wieder bewegen", so Fitschen: "Da wurde ja viel gemacht, Gewebe und Knochen entfernt, Muskeln wieder angenäht. Das merke ich schon noch, und da muss ich noch feißig trainieren."