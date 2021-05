Golfclub Pine Valley lässt nach 108 Jahren Frauen zu

New York (SID) - Der exklusive Pine Valley Golf Club im US-Bundesstaat New Jersey nimmt 108 Jahre nach seiner Gründung künftig auch Frauen auf. Das berichtet das Magazin Golf Digest. Demnach dürfen Frauen sowohl eine Mitgliedschaft erhalten als auch ohne Einschränkung auf dem preisgekrönten Kurs spielen.

Klubpräsident Jim Davis informierte die bislang ausschließlich männlichen Mitglieder in einer Mail über den Entschluss des Vorstands. "Heute Abend haben wir auf unserem jährlichen Treffen einstimmig eine historische Änderung verabschiedet. Wir werden sofort damit beginnen, potenzielle Kandidatinnen für eine Mitgliedschaft auszumachen", so Davis.

Ein Mitgliedschaft war bislang nur Männern auf Einladung der Klubführung möglich. Gäste waren nur auf Einladung und in Begleitung eines Mitglieds möglich. Frauen durften auf dem Kurs bislang nur an Sonntagnachmittagen spielen.

Nach Angaben des Magazins gibt es in den USA 3670 private Golfclubs, weniger als ein Dutzend seien noch ausschließlich Männern vorbehalten. Augusta National, Gastgeber des Masters, hatte 2012 erstmals Frauen begrüßt. Der Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews in Schottland zog 2014, Muirfield 2017 nach.