Nagelsmann erwartet packendes Finale gegen den BVB

Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig erwartet ein packendes DFB-Pokal-Finale gegen Borussia Dortmund. "Die Fußballfans können sich auf ein offenes und spannendes Pokal-Finale freuen, das wir natürlich für uns entscheiden wollen", sagte Nagelsmann nach dem 5:0-Erfolg des BVB im Halbfinale gegen den Zweitligisten Holstein Kiel. Leipzig war durch das 2:1 nach Verlängerung bei Werder Bremen zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte ins Endspiel am 13. Mai im Berliner Olympiastadion eingezogen.

Am 7. Mai treffen Dortmund und Leipzig bereits in der Fußball-Bundesliga aufeinander. "Es wird für uns eine interessante BVB-Woche mit zwei wichtigen Spielen in sechs Tagen", sagte Nagelsmann, der im Sommer zum deutschen Rekordmeister Bayern München wechseln wird.