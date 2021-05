Marsch holt mit Salzburg den Pokal - Berisha trifft

Der künftige RB-Leipzig-Trainer Jesse Marsch hat in Österreich mit Red Bull Salzburg den Pokal geholt. Der Titelverteidiger gewann das Finale gegen den Linzer ASK in Klagenfurt mit 3:0 (1:0). Weil RB auch die Liga souverän anführt, könnte sich Marsch in Kürze mit dem zweiten Double in Folge in Richtung Leipzig verabschieden.