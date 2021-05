FC Bayern: Rico Strieder spricht über Zeit unter Pep Guardiola

Am 2. Mai 2015 kam er unter Trainer Pep Guardiola zu seinem einzigen Pflichtspieleinsatz für die Profis der Münchner. Beim 0:2 gegen Bayer Leverkusen stand Strieder die kompletten 90 Minuten auf dem Platz. Auch die Art und Weise, wie Strieder von seinem Startelfeinsatz erfuhr, dürfte der heute 28-Jährige wohl für immer in Erinnerung behalten.

Strieder: "Plötzlich nannte Pep meinen Namen"

"Ich weiß noch genau: Zwei Stunden vor dem Spiel saßen wir im Besprechungsraum, Pep schrieb die Aufstellung an die Tafel und nannte plötzlich meinen Namen für die Position links in der Viererkette", erzählte Strieder in der Sport Bild . Normalerweise erfahren die Spieler früher, ob sie in der Startaufstellung stehen. Doch Guardiola schockte Strieder völlig.

Keine Meister-Medaille für Strieder

Rückblickend sei die späte Bekanntgabe aber gut gewesen. "Gut, dass ich es so kurz vor dem Spiel erfahren habe. Wäre es am Tag zuvor gewesen, hätte ich die ganze Nacht nicht geschlafen." Er sei noch nie in seinem Leben so nervös und angespannt gewesen wie auf der Busfahrt zum Stadion. "Dieses Spiel und das Drumherum war das Größte, was ich erleben durfte", schwärmte Strieder.