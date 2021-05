DFB-Pokal: Was der BVB-Sieg für die Liga-Konkurrenten bedeutet

Wie Konkurrenten vom BVB-Sieg profitieren

Somit treffen im Finale zwei Teams aufeinander, die sich am Ende (mindestens) unter den ersten sechs in der Bundesliga wiederfinden werden. Da aber der Gewinn des DFB-Pokals automatisch zur Europa-League-Teilnahme berechtigt, rutscht somit eine andere Mannschaft nach und der Tabellensiebte kann in den Playoffs der Conference League starten. Der Tabellensechste darf dagegen direkt an der Europa League teilnehmen.