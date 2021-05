Formel 1, Haas: Schumacher-Kollege Nikita Mazepin sorgt wieder für Ärger

Kurz vor dem Start der letzten Runde im ersten Qualifying -Abschnitt hatte der Russe Williams-Pilot Nicholas Latifi überholt. Aus diesem Grund lief der Kanadier gleich in der ersten Kurve auf Mazepin auf – und war richtig sauer. "Der Kerl ist ein verdammter Idiot", wütete Latifi am Boxenfunk.

Mazepin aggressiv am Boxenfunk

Bereits im Freitagstraining war der Youngster negativ aufgefallen, weil er am Boxenfunk aggressiv reagierte. Als er während einer Trainingseinheit – für ihn überraschend – von Mick Schumacher überholt wurde, plärrte der Russe seinem Renningenieur Giuliano Salvi entgegen: "Was zur Hölle macht der da?"

So dominant sein Auftreten mitunter ist, so sehr steht es in Kontrast zu den bisher gezeigten Leistungen in Portimao. In allen Trainingseinheiten und im Qualifying sah er gegen seinen Teamkollegen kein Land.