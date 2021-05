DFB-Pokal, Halbfinale: Borussia Dortmund mit historischem ersten Durchgang

DFB-Pokal: So ballerten sich die Teams ins Halbfinale

Der BVB führte schon nach der ersten Halbzeit mit 5:0, womit der Bundesligist das erste Team in einem Semifinale des DFB-Pokals mit fünf Toren vor der Pause ist. ( Spielplan und Ergebnisse des DFB-Pokals )

Kiel-Boss Stöver: BVB "wie ein Orkan"

"Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass der BVB dieses Spiel sehr, sehr ernst nimmt. Wir waren chancenlos", räumte er ein: "Die ersten 15 Minuten haben wir uns noch wehren können, aber danach war es ein Klassenunterschied. So wie der BVB heute spielt, glaube ich nicht einmal mehr an ein Wunder."