DFB-Pokal: BVB im Spiel gegen Kiel mit technischen Problemen - Stromausfall

Im Halbfinalspiel des DFB-Pokals zwischen dem BVB und Holstein Kiel fängt es in der ersten Hälfte laut zu knallen an. Der Stadionsprecher bleibt zunächst stumm.

Stadioanlage des BVB mit Stromausfall

Während der ersten Hälfte fing es plötzlich an, mehrmals laut zu knallen. Was sich im ersten Augenblick wie Böllerschüsse anhörte, war in Wirklichkeit die Lautsprecherangabe der Schwarzgelben. Es knallte so laut, dass die Reporter auf der Tribüne erschraken.