Premier League: FC Liverpool als Meistermacher für Manchester City?

Manchester City kann am Sonntag in der Premier League auf dem Sofa die Meisterschaft feiern. Dazu muss aber ausgerechnet Liverpool bei Manchester United gewinnen.

Manchester City könnte bereits am Sonntag von der Couch aus jubeln, sollte der erste Verfolger Manchester United ausgerechnet gegen den Erzrivalen FC Liverpool verlieren. Doch auch United kann den Reds gewaltig in die Suppe spucken…

Die Vorzeichen sind klar: Nach dem 2:0-Sieg der Citizens am Samstag bei Crystal Palace hat die Truppe von Pep Guardiola 13 Punkte Vorsprung auf United, gar doppelt so viele auf Titelverteidiger Liverpool. Bei einer Pleite gegen die Reds hätte die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjær bei dann nur noch vier ausstehenden Spielen keine Chance mehr, den Titel zu holen. ( Service: Ergebnisse der Premier League )

Manchester City hat United den Rang abgelaufen

"Ich werde mir das Spiel anschauen, aber was passiert, passiert", erklärte Guardiola. "Es ist am wichtigsten, dass wir keine Schützenhilfe benötigen, um Meister zu werden. Es liegt in unseren Händen. Wenn wir jetzt noch nicht Meister werden, dann versuchen wir es nächste Woche erneut. Wir haben noch vier Spiele, um Meister zu werden. Aber wir wollen es so schnell wie möglich schaffen."