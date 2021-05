Serie A: Inter nach Sieg in Crotone kurz vor dem Titel

Der 19. Meistertitel ist für Inter Mailand zum Greifen nah. Die Nerazzurri feiern in der Serie A den nächsten Sieg und könnten schon am Sonntag den Titel feiern.

Inter Mailand steht unmittelbar vor dem ersten Titelgewinn in der italienischen Serie A seit 2010. ( Service: Tabelle der Serie A )

Sollte Verfolger Atalanta Bergamo am Sonntag nicht in Sassuolo gewinnen, ist Inter der 19. Scudetto der Vereinsgeschichte vier Spieltage vor Schluss nicht mehr zu nehmen. Zuletzt hatte neunmal in Folge Juventus Turin den Titel geholt.