Social Media: Lionel Messi mit Botschaft gegen Online-Hass

Lionel Messi knackt auf Instagram den Meilenstein von 200 Millionen Followern. Die Aufmerksamkeit nutzt er für eine Botschaft gegen Hass in den sozialen Medien.

Stattdessen nutzt der Superstar die Aufmerksamkeit für eine Botschaft gegen Hass in den sozialen Medien.

"Ich sehe, dass ich gerade die 200-Millionen-Marke geknackt habe an Menschen, die mir auf diesem Netzwerk folgen. Aufgrund der aktuellen Ereignisse werde ich dies aber nicht als Grund zum Feiern ansehen", beginnt der Barcelona-Spieler seine Botschaft in einem Instagram-Post.

Natürlich freue er sich über all die Liebe und Unterstützung, die er von vielen erhalte, aber dennoch sei es laut Messi an der Zeit zu erkennen, "dass hinter jedem Account ein Mensch aus Fleisch und Blut steckt, der lacht, weint, sich freut und leidet".

Messi bittet Follower um Unterstützung

Messi richtet einen eindringlichen Appell an seine Follower: "Erheben wir unsere Stimme, um den Missbrauch in den sozialen Medien zu stoppen. Es spielt keine Rolle, ob anonym, berühmt, Sportler oder Schiedsrichter (…). Niemand verdient es, schlecht behandelt oder beleidigt zu werden."

Am Ende der Botschaft bittet der 33-Jährige seine Follower um Unterstützung: "Ich wünsche mir, dass die 200 Millionen Menschen, die mir folgen, zu 200 Millionen Gründern werden, um die sozialen Netzwerke zu einem sicheren und respektvollen Ort zu machen, an dem wir teilen können, was wir wollen, ohne Angst haben zu müssen, beleidigt zu werden."