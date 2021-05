Golf: Von Dellingshausen führt vor Schlussrunde

Von Dellingshausen macht damit weiter Jagd auf den deutschen Rekord von Martin Kaymer. Sollte er in seinem 16. Turnier auf der Europa-Tour am Sonntag gewinnen, wäre er mit seinem Premierensieg deutlich früher dran als Kaymer. Der ehemalige Weltranglistenerste war im Januar 2018 in Abu Dhabi "erst" in seinem 33. Tour-Turnier erfolgreich.