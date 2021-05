PSG legt im Titelrennen vor

Paris St. Germain hat im Titelrennen in Frankreich vorgelegt. Die Mannschaft von Mauricio Pochettino besiegte den Aufsteiger RC Lens 2:1 (1:0).

Paris St. Germain hat im packenden Titelrennen in Frankreich vorgelegt. Die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino besiegte den starken Aufsteiger RC Lens 2:1 (1:0) und übernahm zumindest für einige Stunden mit 75 Punkten die Tabellenführung. OSC Lille (73) kann am Samstagabend (21.00 Uhr) mit einem Sieg gegen OGC Nizza aber wieder an PSG vorbeiziehen.