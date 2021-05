La Liga: Atlético Madrid mit Dusel-Sieg gegen Elche

Am 34. Spieltag der Primera Division gewann die Mannschaft von Trainer Diego Simeone 1:0 (1:0) beim abstiegsbedrohten FC Elche, für den Fidel Chaves in der Nachspielzeit (90.+1) einen Handelfmeter an den Pfosten schoss.

Llorente mit entscheidendem Tor für Atlético

Real empfängt am Samstagabend CA Osasuna. Barca, das am Donnerstag im Nachholspiel gegen den FC Granada mit 1:2 gepatzt hatte, muss am Sonntagabend beim FC Valencia antreten. Am kommenden Samstag stehen sich Barcelona und Atlético in einem wegweisenden Duell im Camp Nou gegenüber.