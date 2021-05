José Mourinho lehnt Bundesliga-Engagement wegen fehlenden Wettbewerbs ab

José Mourinho ist nach seiner Entlassung bei Tottenham Hotspur auf Vereinssuche. Ein Engagement in der Bundesliga kommt für ihn nicht in Frage - aus gutem Grund.

"Wenn Sie in Deutschland und Frankreich zu Klub A (FC Bayern, Anm. d. Red.) oder Klub B (Paris Saint-Germain) gehen, wissen Sie, dass Ihr Schicksal sofort vorbestimmt ist", machte "The Special One" in einem Interview mit der Times deutlich.