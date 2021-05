EuroLeague: Polizei reagiert auf Dunk von Bayern-Star Lucic

Bei der ersten Teilnahme eines deutschen Klubs an der K.o.-Runde der EuroLeague haben die Münchner mit einem 85:82-Sieg den Favoriten Armani Mailand in ein entscheidendes fünftes Spiel gezwungen.

Das Spektakel, das sie in Spiel 4 in heimischer Halle geboten hatten, rief nun sogar die Münchner Polizei auf den Plan.( Spielplan und Ergebnisse der EuroLeague )

Lucic sorgt für Meldung bei der Polizei

Das Video der spielentscheidenden Aktion von Vladimir Lucic, in der der Serbe ein Anspiel von Paul Zipser per Alley-Oop direkt per Dunk ins Gesicht von Gegenspieler Shavon Shields verwandelte, twitterte ein User an die Polizei mit dem Hinweis: "Ich möchte etwas melden."