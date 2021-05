Bottas holt Pole Position in Portimao - Hamilton vor Verstappen

Valtteri Bottas hat die Pole Position beim Großen Preis von Portugal erobert und damit Lewis Hamilton und Max Verstappen in den Schatten gestellt.

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat die Pole Position beim Großen Preis von Portugal erobert und damit die beiden Titelrivalen Lewis Hamilton (England) und Max Verstappen (Niederlande) in den Schatten gestellt. Der Finne startet am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) vom ersten Startplatz, die Ränge zwei und drei gingen an Hamilton im anderen Mercedes und Red-Bull-Pilot Verstappen.