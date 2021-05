Formel 1, Qualifying Portugal: Bottas holt Pole vor Hamilton, Vettel stark

Wolff glaubt an Hamilton-Verbleib

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat die Pole Position beim Großen Preis von Portugal erobert und damit die beiden Titelrivalen Lewis Hamilton (England) und Max Verstappen (Niederlande) in den Schatten gestellt. ( Alle Rennen der Formel 1 im LIVETICKER )

Der Finne startet am Sonntag (Formel 1, Portugal-GP: So. ab 16.00 Uhr im LIVETICKER) vom ersten Startplatz, die Ränge zwei und drei gingen an Hamilton im anderen Mercedes und Red-Bull-Pilot Verstappen.