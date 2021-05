Rudern: Zeidler gewinnt beim Weltcup-Auftakt

Der deutsche Ruder-Europameister Oliver Zeidler hat seine starke Form bestätigt und den Weltcup-Auftakt in Zagreb gewonnen. Auf dem Jarun-See setzte sich Zeidler im Einer mit fast fünf Sekunden Vorsprung vor dem Norweger Kjetil Borch durch. Der 24-Jährige, der für den Donau-Ruder-Club Ingolstadt startet, hatte sich im April den Europameistertitel gesichert und gilt als Favorit auf die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Auch der Doppelvierer der Frauen feierte beim Weltcup-Auftakt einen Sieg. Allerdings waren nur drei Boote für den Wettkampf in Kroatien gemeldet. Der Doppelvierer der Männer sicherte sich in einem engen Rennen Bronze.

Für den Deutschland-Achter fiel der Weltcup-Auftakt aus, da zu wenige Boote gemeldet hatten. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) simulierte die Rennen stattdessen am Leistungszentrum in Dortmund, um nach dem enttäuschenden vierten Platz bei der EM in den Wettkampfmodus zu kommen.

Der DRV war nur in fünf der 14 olympischen Bootsklassen in Zagreb am Start. In der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele stehen für die DRV-Athleten noch die Weltcups in Luzern/Schweiz (21. bis 23. Mai) und Sabaudia/Italien (4. bis 6. Juni) auf dem Programm.