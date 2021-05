Bleibt Edinson Cavani noch länger bei Manchester United?

Der junge Stürmer machte sich auf, um Fußballprofi in Europa zu werden. Um den Traum zu leben, den fast jeder kleine Junge in seinem Heimatland träumt, das 1930 die erste Weltmeisterschaft überhaupt austrug - und auch gewann.

Cavani bei Manchester United "nicht glücklich"

Cavani sei "nicht glücklich" in England sagte sein Vater Luis Cavani Anfang März in der TV-Sendung Superfutbol im TV-Netzwerk TyC Sports. Sein Sohn war da erst fünf Monate bei Manchester United unter Vertrag. Es schien aber, dass seine Zeit in Europa dem Ende entgegenging.

Cavani hatte eine Sperre von drei Spielen aufgebrummt bekommen , da er einen Instagram-Post mit den Worten "gracias negrito" kommentiert hatte. Der Südamerikaner fühlte sich missverstanden, da das Wort "negrito" in seiner Heimat mit "schwarz" übersetzt wird und es eine andere Bedeutung wie in Europa hat. Die FA interessierte diese Begründung allerdings weniger. Zu der Sperre bat der englische Fußballverband Cavani noch mit einer Strafe von 100.000 Pfund zur Kasse.

Cavani-Gala in der Europa League

Am Donnerstag überragte Cavani beim 6:2-Sieg im Halbfinal-Hinspiel der Europa League gegen AS Rom alle anderen Akteure auf dem Rasen des Old Traffords. Er schnürte einen Doppelpack und legte außerdem drei Tore vor. Eine außergewöhnliche Leistung, die an die besten Zeiten des Stürmerstars erinnerte.