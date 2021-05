ManCity siegt bei Crystal Palace - Klopp kann Spitzenreiter zum Meister machen

Der Spitzenreiter siegte am Samstag in der Premier League 2:0 (0:0) bei Crystal Palace und hätte den dritten Titel binnen vier Jahren bei einem Sieg des noch amtierende Champions FC Liverpool mit Teammanager Klopp am Sonntag (17.30 Uhr) bei Manchester United sicher.

ManCity war von Beginn an bestimmend, kam aber erst in der 57. Minute durch die zum Saisonende scheidende Klub-Ikone Sergio Agüero zum Führungstreffer. Ferran Torres (59.) erhöhte kurz darauf. Der am Mittwoch beim 2:1-Hinspielsieg im Halbfinale der Champions League in Paris rüde gefoulte Ilkay Gündogan blieb auf der Ersatzbank.