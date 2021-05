Mit elftem Matchball: Siegemund verliert in Madrid gegen Swiatek

Tennisspielerin Laura Siegemund ist beim WTA-Turnier in Madrid in der zweiten Runde gescheitert.

Tennisspielerin Laura Siegemund (Metzingen) ist beim WTA-Turnier in Madrid in der zweiten Runde gescheitert. Gegen die polnische French-Open-Siegerin Iga Swiatek verlor die 33 Jahre alte Qualifikantin am Samstag 3:6, 3:6.