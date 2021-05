Verstappen vor Hamilton - Schumacher vor Vettel

Der niederländische Red-Bull-Pilot benötigte im dritten freien Training in Portimao für seine beste Runde 1:18,489 Minuten, er war damit 0,236 Sekunden schneller als Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton (England) im Mercedes. Dritter wurde Valtteri Bottas (Finnland/+0,331) im zweiten Silberpfeil.

Hamilton, der nach zwei Rennen in der Fahrerwertung einen Punkt vor Verstappen liegt, könnte im Qualifying am Nachmittag (16.00 Uhr) seine 100. Pole Position in der Formel 1 einfahren.