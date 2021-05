ATP: Tennis-Aufsteiger Casper Ruud mit Ansage an Nadal, Federer und Co.

Casper Ruud legt im Tennis-Zirkus einen steilen Aufstieg hin. Der junge Norweger sendet eine Ansage an Rafael Nadal und Co. - das Talent wurde ihm in die Wiege gelegt.

Mit Casper Ruud ist nun aber ein junger Norweger auf dem besten Weg, sich in der Tenniswelt einen Namen zu machen. Mit dem Halbfinaleinzug in Monte Carlo beim ATP Masters setzte der Youngster Mitte April ein Ausrufezeichen. Auch bei den BMW Open in München war für ihn nach Siegen über Pablo Cuevas und John Millman erst in der Vorschlussrunde Endstation.